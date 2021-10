Mercato : Lacazette proposé à l’AC Milan

L’attaquant français Alexandre Lacazette aurait été proposé à l’AC Milan d’après ce que révèle la presse transalpine.

Alexandre Lacazette n’entre plus du tout dans les plans de Mikel Arteta et il semblerait que son club chercherait à le céder avant la fin de son contrat, qui expire en juin prochain.

D’après le site Calciomercato, l'international français pourrait quitter le club en janvier et son avenir pourrait se situer du côté de l’Italie.

Arsenal aurait proposé ses services à l’AC Milan. Le board londonien est même disposé à laisser filer l’ancien lyonnais gratuitement. Tout ce que le club londonien aurait à faire serait de payer son salaire, qui est d'environ 170000€ par semaine.

Seulement 31 minutes de jeu en PL cette saison

En attaque, Lacazette se voit préférer Saka, Aubameyang, Pépé, Martinelli et même le jeune Balogun (70 minutes jouées) cette saison chez les Gunners. C’est pourquoi il n’a joué que 31 minutes en Premier League cette saison. Un triste déclassement et qui doit forcément l’amener à s’interroger sur son futur.

Il y a une semaine, son entraineur s’est attardé sur son cas. Tout en louant son professionnalisme, il a laissé croire qu’il comptait encore sur lui : « Nous en discutons en interne et nous en discutons avec lui, a commencé par lâcher le coach ibérique. Il y a une longue saison devant nous - tout peut arriver, tout est ouvert. Il a juste besoin de se concentrer sur la performance et la contribution à l'équipe comme il le fait toujours. C'est un personnage phénoménal. C'est quelqu'un qui pousse toujours et qui a un réel intérêt à aider l'équipe. Cela ne va pas changer. Après, nous verrons ce qui se passera ».