Mercato - La Roma espère l'arrivée de Pedro

En fin de contrat du côté de Stamford Bridge, l'ancien joueur du Barça pourrait rejoindre la capitale italienne la saison prochaine.

Pedro devrait quitter cet été, la Roma étant la plus susceptible de signer l'ailier dans le cadre d'un transfert gratuit, selon nos informations. Les discussions entre le joueur de 32 ans et l'équipe de ont commencé en avril et le dialogue s'est rapproché d'une conclusion dans les dernières 48 heures.

Le contrat de l'international espagnol à Stamford Bridge expirera à la fin de la saison, ce qui l'obligera à réfléchir à son avenir. La de Turin a également manifesté son intérêt pour Pedro, tandis que le trio Séville, Valence et le Real Betis sont dans la course, selon la presse espagnole. Pedro a fait 201 apparitions et marqué 43 buts pour Chelsea depuis qu'il a quitté Barcelone en 2015.

Il a également remporté plusieurs titres avec la , la et l'Europa League, en plus des trois et des cinq qu'il a remportées au Camp Nou. Les blessures ont limité la saison actuelle de Pedro avec Chelsea à seulement 18 matches et deux buts, toutes compétitions confondues.

Les Blues ayant ajouté Christian Pulisic et Hakim Ziyech à leur équipe au cours des deux dernières saisons, et avec l'émergence du talent anglais Callum Hudson-Odoi, Pedro serait probablement relégué dans la hiérarchie à son poste sous la direction de Frank Lampard s'il restait à Londres.

Pedro rejoindrait plusieurs joueurs de la Premier League pour s'installer à Rome au cours des dernières saisons, notamment Chris Smalling, Henrikh Mkhitaryan et Davide Zappacosta.

L'ancienne star des Blaugranas a également été liée à un transfert en et l'ancien milieu de terrain de Chelsea Craig Burley estime qu'il pourrait être un bon complément pour la compétition nord-américaine.

"Je pense qu'il est assez bon pour jouer à un niveau raisonnable, où que ce soit. En fin de compte, Chelsea recherche des joueurs plus jeunes", a déclaré Burley à ESPN FC.

"Ils ont un certain nombre de joueurs qu'ils peuvent sélectionner dans des positions similaires [à celles de Pedro]. Je pense donc qu'il ne fait aucun doute qu'il sera l'un des joueurs à passer à autre chose.

"Il a toujours l'air très en forme, agile et rapide, ce qui est un de ses grands atouts. Quand vous regardez Pedro, vous ne regardez pas quelqu'un qui a une mauvaise attitude, vous voyez quelqu'un qui travaille dur et qui a l'esprit d'équipe.

"Quand vous mettez tout cela ensemble, il serait une très bonne signature pour quelqu'un en MLS. Bien qu'il ait 33 ans, il a encore beaucoup à offrir, et c'est un joueur très travailleur."