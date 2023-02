Mercato : La Premier League a explosé tous les records

La Premier League a largement battu le précédent record de dépenses lors d'un mercato d'hiver.

Le mercato d'hiver 2023 a fermé ses portes mardi soir, et comme souvent, les clubs anglais en ont été les principaux agitateurs. Entre les grosses écuries, notamment Chelsea, qui se sont renforcées, et les clubs à ambition grandissante comme Newcastle, Leeds ou Bournemouth, la Premier League s'est nettement renforcée cet hiver, et les dirigeants n'ont pas hésité à sortir les chéquiers pour ce faire.

Un record de dépenses pour la Premier League

Avec un total de 882 millions d'euros, le championnat anglais a battu de loin le précédent record sur un seul et même mercato d'hiver, qui était de 525 millions d'euros. Le montant total des transfert des cinq grands championnats a également été battu, avec un total de 1,1 milliard d'euros dépensés. Avec donc une immense majorité par les clubs anglais.

Chelsea n'a pas regardé à la dépense

Bien évidemment, de tels chiffres n'auraient sans doute pas existé sans Chelsea, qui a affolé les compteurs jusqu'à la toute fin de ce marché hivernal. Après avoir recruté entre autre Mykhaylo Mudryk (70M€), Benoît Badiashile (38M€) ou encore Malo Gusto (30M€), les Blues sont finalement parvenus à convaincre Benfica de leur céder Enzo Fernandez pour 120 millions d'euros. Avec l'arrivée du meilleur jeune joueur de la Coupe du monde 2022, le club londonien a atteint le montant exorbitant de 330 millions d'euros au cours du mois de janvier.

Parmi les autres clubs anglais qui ont contribué à ce nouveau record, le leader Arsenal en a eu pour 60 millions (Trossard, Kiwior et Jorginho), Bournemouth a dépensé 56 millions d'euros avec notamment l'arrivée de Dango Ouattara en provenance du FC Lorient, et Southampton a réglé une addition de 63 millions d'euros, dont 25 pour l'ancien Rennais Kamaldeen Sulemana.