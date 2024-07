Mercato, la nouvelle recrue inattendue de l’OM

L’OM a annoncé lundi, l’arrivée d’une recrue totalement inattendue dans son équipe.

Très actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille ne cesse de surprendre cet été. Après l’arrivée de Roberto De Zerbi, le club phocéen a officialisé les signatures de Lillian Brassier et d’Ismaël Koné. L’OM ne compte pas s’arrêter là puisque d’autres recrues sont annoncées dans les prochaines semaines. En attendant, la direction phocéenne vient d’officialiser un nouveau renfort en la personne de Fabrizio Ravanelli.

L’OM explique le rôle de Fabrizio Ravanelli

En plus de son effectif, l’OM se renforce également à des postes stratégiques dans son organigramme. Alors que Giovanni Rossi va rejoindre la Canebière en tant que conseiller de Roberto De Zerbi, le club a annoncé l’arrivée d’un nouveau renfort et pas des moindres. Légende de Marseille, Fabrizio Ravanelli rejoint le club en tant que "conseiller institutionnel et sportif" auprès de Pablo Longoria comme l’indique le communiqué de l’OM.

« Son retour à l’OM s’inscrit dans le cadre du renforcement institutionnel et structurel du club, que nous avons entrepris, en nous appuyant notamment sur les valeurs qui ont contribué à forger l’histoire et la renommée de l’Olympique de Marseille », explique l’Olympique de Marseille.

Fabrizio Ravanelli heureux de retourner à Marseille

Passé par l’OM entre 1997 et 1999, Fabrizio Ravanelli fait son retour dans la cité phocéenne, 25 ans après son départ. Avant d’accepter de rejoindre Marseille, l’ex-attaquant italien a eu quelques expériences en tant qu’entraineur avec des passages à la réserve de la Juventus (2011-13), l'AC Ajaccio (2013) et l'Arsenal Kyiv (2018). Ces passages étant infructueuses, Fabrizio Ravanelli va avoir à présent, un rôle majeur à l’OM, un club qu’il porte dans son cœur.

« Revenir à l’OM, 25 ans plus tard, dans ce rôle de conseiller, constitue pour moi une véritable source de fierté et implique également une grande responsabilité. (…) L’OM et ses supporters représentent assurément l’une des plus belles pages de ma carrière et je reviens à Marseille avec enthousiasme afin de mettre mon expérience au service de l’Institution et du Président Longoria », déclare l’homme aux 31 buts en 84 matchs avec l’OM.