Mercato, la nouvelle destination d'Ethan Mbappé se précise

On en sait un peu plus sur la nouvelle destination d’Ethan Mbappé après son départ du PSG.

L’ère des Mbappé est bel et bien terminée dans la capitale française. Quelques semaines après l’officialisation du départ de son frère Kylian, Ethan Mbappé a annoncé également la fin de son aventure avec le Paris Saint-Germain. Peu après son annonce, on sait déjà dans quel club le titi devrait poser ses valises prochainement.

Ethan Mbappé annonce son départ du PSG

C’est terminé entre Ethan Mbappé et le Paris Saint-Germain. Un peu à l’image de son frère, Kylian, le titi parisien s’est servi des réseaux sociaux pour annoncer son départ du club de la capitale. Une annonce qui intervient quelques semaines après que les deux parties ont arrêté les négociations autour d’une prolongation du titi parisien.

« Avec mon âme d’enfant et de supporter depuis la naissance, je t’ai découvert les yeux remplis de rêves. C’était il y a bientôt sept ans et j’étais loin de me douter que nous allions vivre ensemble une telle aventure. C’était le début de sept années où mon quotidien et mon cœur ont vibré en rouge et bleu. Sept années de rencontres qui m’ont marqué à tout jamais. Sept années de souvenirs humains et sportifs inestimables. De l’insouciance de l’enfance à mes premiers pas en professionnel, tu as donné les meilleures bases à l’homme et au joueur que j’aspire à devenir. Pour tout ce que tu m’as apporté, pour toutes ces personnes formidables que tu as mises sur ma route et pour la manière dont tu m’as fait grandir, au nom de l’amour sincère que je te porte, je te dis merci et au revoir, PSG », a écrit le milieu de terrain de 17 ans.

Le LOSC fonce sur Ethan Mbappé

Cependant, Ethan Mbappé ne rejoindra son frère au Real Madrid comme avait essayé de le faire croire les médias espagnols pendant des mois. Le titi parisien devrait rester plutôt en Ligue 1 notamment à Lille. A en croire Foot Mercato, les négociations entre le club nordiste et le clan du joueur sont en bonne voie.

Si les deux parties ne sont pas encore parvenues à un accord, l’optimisme serait de mise du côté des dirigeants des Dogues notamment le président, Olivier Létang. Le président du LOSC apprécierait le profil d’Ethan Mbappé et devrait accélérer les discussions dans les prochaines journées.