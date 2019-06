Mercato - La Juventus Turin confirme un rapprochement avec Adrien Rabiot

En marge de la présentation officielle de Maurizio Sarri, le directeur sportif du club a confirmé les discussions avec le Français Adrien Rabiot.

"C'est un "fuoriclasse", un mélange fantastique. Il a la force physique de Pogba, c'est une vraie armoire. Il a la personnalité dans le jeu de Vidal et potentiellement le dynamisme et la capacité de projection de Marchisio. Il est incroyable, extrêmement fort. C'est aussi un garçon bien et un excellent compagnon dans une équipe. Je ne sais pas vraiment à quoi tiennent les tempêtes médiatiques dont il a été l'objet", déclarait Gianluigi Buffon au sujet de son désormais ex-coéquipier au en la personne d'Adrien Rabiot, le 16 juin dernier, dans des propos accordés au Corriere Dello Sport.

Des louanges qui survenaient dans un timing particulier, puisque le Français, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au PSG, était annoncé proche du Champion d' , habitué à flairer les bonnes affaires à moindre coût, comme cela avait par exemple été le cas avec un autre joueur formé dans la capitale française en la personne de Kingsley Coman... Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la piste menant à Adrien Rabiot semble très sérieuse.

"Rabiot est un excellent joueur, nous sommes dans la course"

En effet, alors que le très bien informé journaliste italien Gianluca Di Marzio annonçait son optimisme quant à l'arrivée du milieu de terrain à la Vieille Dame ce mercredi soir, voici que le directeur sportif du club, Fabio Paratici, s'est chargé de confirmer les tractations ce jeudi, lors de la présentation officielle de Maurizio Sarri, promu entraîneur du club suite à son départ de .

"Pogba et Rabiot sont deux grands joueurs. Pogba est un joueur qui nous a beaucoup donné et que nous aimons beaucoup mais c'est un joueur de . Rabiot est un excellent joueur, nous sommes dans la course mais il y a beaucoup d'équipes sur lui. Nous faisons notre marché comme les autres équipes. Nous prendrons les bonnes décisions pour construire l’équipe sur la demande de l’entraîneur et nous verrons avec lui qui pourront être les meilleurs pour nous", a ainsi déclaré Fabio Paratici, dans des propos qui ne manqueront pas de faire réagir... Dénouement imminent ?