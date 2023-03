Mercato : La Juventus pense à Igor Tudor pour remplacer Allegri !

Auteur d'une bonne première saison sur le banc de l'OM, Igor Tudor serait suivi par la Juventus selon la presse italienne.

Arrivé l'été dernier sur le banc de l'Olympique de Marseille en remplacement de Jorge Sampaoli, Igor Tudor, malgré un été mouvementé, n'a pas tardé à se mettre les supporters phocéens dans la poche. Grâce au jeu offensif et riche en effort prôné par le technicien croate, l'OM pointe actuellement à la 2è place en Ligue 1, et peut même espérer titiller le Paris Saint-Germain, qui pointe à 7 points à 10 journées de la fin du championnat.

Tudor ciblé pour remplacer Allegri

Une bonne saison qui ne passe pas inaperçue en Europe évidemment, et plus particulièrement en Italie, où il a déjà exercé en entraînant l'Udinese et Hellas Vérone. Et c'est un club où il a évolué en tant que joueur (1998-2007) qui songerait à le faire revenir lors du prochain mercato d'été. D'après les informations de Tuttosport ce mardi, la Juventus de Turin garderait un oeil sur Tudor en cas de départ de Massimiliano Allegri. Le coach marseillais avait également été l'adjoint d'Andrea Pirlo lors de la saison 2020-2021, autant dire qu'il connaît la maison et qu'il est même très apprécié.

Toutefois, le média transalpin précise qu'un départ d'Allegri n'est pas des plus probables pour le moment. L'entraîneur italien est apprécié par la direction de la Vieille Dame et son travail cette saison est valorisé. 7è de Série A, le club turinois serait en effet 2è sans le retrait de 15 points dont il a été victime. Mais Marseille sait au moins qu'il faudra se méfier en cas de changement de situation de l'autre côté des Alpes.