Mercato, La Fiorentina pense à Malcuit pour remplacer Lirola

A la recherche d’un remplaçant à Lirola, la Fiorentina s’est positionné sur Malcuit, en manque de temps de jeu à Naples.

Arrivé à l’ voilà quelques semaines, Pol Lirola s’est déjà fait une place dans l’effectif d’André Villas-Boas. Profitant de la blessure de Jordan Amavi, le latéral espagnol (23 ans) a été titularisé pour les deux matches auxquels il était éligible, Lens étant un match en retard. Ces deux titularisations se sont soldées par deux défaites contre Nîmes et mais l’ancien de la a déjà convaincu son entraîneur et les dirigeants marseillais, qui sont déjà ouverts à la possibilité de lever l’option d’achat.

"C’est que positif pour moi. L’OM est un grand club qui dispute la Ligue des Champions, il faut deux joueurs par poste, c’est normal. Il faut être solidaire tous les deux pour monter le niveau de l’équipe. C’est aussi un grand joueur et j’ai beaucoup de choses à apprendre de sa part. J’ai collaboré longtemps avec Bouna Sarr, c’est exactement la même chose pour moi", avait déclaré Hiroki Sakai, son concurrent à droite mais décalé à gauche en l’absence d’Amavi.

Déjà à son avantage dans la cité phocéenne, Lirola a laissé un vide du côté de la Fiorentina. Engagé dans la lutte pour le maintien, le club de Florence s’est imposé contre Crotone le week-end dernier avec Martin Caceres comme piston droit dans le 3-5-2 de Cesar Prandelli. Mais à 33 ans, l’ancien du Barça et de la Turin n’a plus ses jambes de 20 ans pour aligner les aller-retours dans ce rôle. La Viola s’est donc mise en tête de trouver un successeur à Pol Lirola dans ces derniers jours du mercato hivernal.

D’après Sky Sport Italia, c’est du côté de que la Fio aimerait faire ses emplettes. Les dirigeants florentins sont au courant de la situation de Kevin Malcuit et aimeraient en profiter. Ayant rejoint le Napoli durant l’été 2018, l’ancien latéral de et Saint-Etienne avait plutôt bien réussi ses débuts chez le cador italien (24 matches pour sa première saison.

Mais depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso, sa situation s’est détériorée avec seulement 8 matches joués en un an et demi. Sa rupture des ligaments croisés en octobre 2019 ne l’a pas aidée et l’entraîneur italien ne compte pas sur lui comme en attestent ses 31 minutes depuis le début de la saison. Un deal qui serait donc gagnant-gagnant pour tout le monde.