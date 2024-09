C'est déjà terminé pour Memphis Depay ?

L'ancien attaquant de l'Atlético Madrid et du FC Barcelone Memphis Depay n'a toujours pas trouvé de club après avoir résilié son contrat

On pense qu'il est heureux de vivre en Espagne, mais il semble que ses chances d'y rester soient désormais minces.

Il y a eu relativement peu de rumeurs autour de l'international néerlandais, mais Rayo Vallecano souhaitait le garder dans la capitale espagnole. Cependant, leur échec à vendre Raul de Tomas a fait capoter tout transfert réaliste.

Après la vente de Lucas Ocampos aux Rayados de Monterrey au Mexique, Séville envisageait Memphis comme une option potentielle, bien que sous réserve de l'élaboration des conditions financières. Cependant, MD a déclaré que Séville a finalement décidé de ne pas le recruter et attendra de voir si son groupe actuel d'attaquants est suffisant, avant de prendre une décision en janvier. La dernière suggestion est que Corinthians au Brésil pourrait lui ouvrir une porte.

Memphis n'a que 30 ans et a prouvé la saison dernière qu'il pouvait encore être efficace au plus haut niveau, causant de gros maux de tête à l'Inter en Ligue des champions. Cependant, ses blessures et son manque de régularité ont frustré l'Atlético et Barcelone au cours des trois dernières années.