Mercato : L'OM lance les hostilités pour Vitinha

En quête d'un attaquant, l'OM est très intéressé par l'attaquant du Sporting Braga Vitinha.

Actuel 3ème de Ligue 1, l'Olympique de Marseille nourrit de belles ambitions pour la fin de saison. À seulement 5 points du PSG et 2 de Lens, les Olympiens sont encore dans le coup pour disputer le titre et se sont qualifiés en huitième de finale de la Coupe de France. Les dirigeants du club ont profité de ce mercato hivernal pour se renforcer pour la fin de saison avec les arrivées de Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi. Mais le club azuréen a également vu partir Luis Suarez et Bamba Dieng et a échoué à recruter Terem Moffi. Les attaquants ne faisant pas légion dans l'effectif d'Igor Tudor, Pablo Longoria s'active pour trouver un numéro 9 d'ici la fin du mercato.

L'OM accélère dans le dossier Vitinha

Ce buteur pourrait venir du Portugal, et plus précisément du Sporting Braga. Depuis quelques jours, les rumeurs circulent autour d'un intérêt de l'OM pour Vitinha (22 ans). L'attaquant portugais a inscrit 13 buts et délivré 5 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues cette saison. Et d'après les informations de L'Équipe, le club azuréen aurait entamé des discussions avec le joueur et son entourage, le principal concerné serait même plutôt intéressé à l'idée de rejoindre Marseille.

Il faudra toutefois mettre le prix fort pour s'attacher les services du buteur lusitanien. Selon le quotidien portugais Record, Braga en demande 30 millions d'euros, soit l'équivalent du plus gros transfert jamais réalisé par l'OM (pour Payet en janvier 2017).