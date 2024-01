Mercato, l'OM fonce sur un défenseur de Ligue 1

En quête de renforts cet hiver, l’OM s’intéresse à un défenseur de Ligue 1.

Le mercato hivernal devient mouvementé du côté de l’OM depuis quelques jours. Entre les joueurs en partance et les recrues annoncées, l’Olympique de Marseille est très actif sur le marché des transferts. Dans sa quête de renforts cet hiver, le club a activé la piste menant à un défenseur de Ligue 1.

Un mercato mouvementé à Marseille

Il y a du mouvement à Marseille ces dernières heures en ce qui concerne le mercato. Ce qui se comprend avec les besoins du club phocéen de se renforcer cet hiver. Un besoin qui s’explique par les objectifs de l’OM de jouer les premiers rôles en Ligue 1 en cette deuxième partie de saison. Le club, toujours en lice en Ligue Europa (l’OM affronte le Shakhtar en 16es de finale en février prochain), doit également boucher les vides laissés par le départ de certains de ses cadres (Mbemba, Ounahi, Ndiaye, Sarr) à la Coupe d’Afrique des Nations. Cependant, l’OM doit libérer des joueurs afin de renflouer les caisses et avoir les moyens de recruter. Ce qui justifie la décision du club phocéen de céder Renan Lodi à Al Hilal contre une grosse somme d’argent.

L’OM lorgne un défenseur de Nantes

Par ailleurs, le départ imminent de Renan Lodi oblige l’OM à revoir ses plans pour ce mercato. Titulaire sur le flanc gauche de la défense marseillaise, le Brésilien va devoir être remplacé au plus vite. Son transfert devant rapporter pas moins de 22 millions d’euros à l’OM, le club a pensé à régler ce problème en recrutant non pas un, mais deux défenseurs pour pallier le départ de Renan Lodi. Ainsi, l’Olympique de Marseille a activé les pistes Josh Doig (Hellas Vérone) et Adrien Truffert (Rennes). Mais l’OM a pris un vent sur le dossier du latéral rennais samedi alors les négociations autour du latéral écossais sont devenues compliquées, l’Hellas Vérone souhaitant le céder plutôt à Sassuolo.

Toutefois, l’OM, loin d’être découragé, a activé un plan C menant à un défenseur de Ligue 1. Selon les informations de Ouest France, Marseille s’intéresserait au latéral gauche du FC Nantes, Jaouen Hadjam. Apparu à huit reprises avec les Canaris cette saison en Ligue 1, le joueur de 20 ans serait en partance pour le Standard de Liège dans le cadre d’un prêt payant à hauteur de 1,5 millions d’euros. Mais à en croire le média, Hadjam serait sensible à l’intérêt de l’OM. Par conséquent, l’OM ne devrait pas s’arrêter sur ce dossier, Jaouen Hadjam étant considéré plus comme une doublure qu’un titulaire.