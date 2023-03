Mercato : L'OM cible un jeune milieu arménien

L'Olympique de Marseille s'intéresserait à Eduard Spertsyan, milieu offensif arménien qui évolue en Russie.

Actuel 2ème de Ligue 1, l'Olympique de Marseille attaque sa fin de saison avec 10 matches de championnat à jouer et l'ambition de se qualifier en Ligue des Champions pour la deuxième fois consécutive, ce qui n'est plus arrivé depuis 12 ans. Mais de son côté, Pablo Longoria pense également à l'avenir et au mercato estival 2023. Après avoir été très actif l'été dernier, le club phocéen pourrait de montrer agiter le marché des transferts cet été.

Une pépite arménienne dans le viseur

D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, le président olympien aurait trouvé une cible dans le championnat russe. Le journal au papier rose affirme en effet que l'Espagnol suit de près Eduard Spertsyan. Ce milieu offensif international arménien (14 sélections, 3 buts) évolue actuellement à Krasnodar, où il réalisé une très belle saison avec notamment 11 buts et 10 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues. Il représenterait un profil intéressant dans le système d'Igor Tudor avec deux milieux offensifs placé derrière l'attaquant de pointe, et pourrait ainsi assurer l'après-Payet.

Mais s'il venait à vraiment se positionner sur le joueur de 22 ans, le club azuréen pourrait se confronter à une forte concurrence. Sous contrat jusqu'en 2026 avec le club russe, Spertsyan serait également une priorité de l'AC Milan qui, à en croire la Gazzetta, aurait même formulé une offre de 8 millions d'euros pour s'attacher ses services.