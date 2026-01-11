Mercato, l'OL va libérer l'une de ses pépites

À l’Olympique Lyonnais, le mercato ne se limite pas aux grandes manœuvres visibles. En coulisses, certains dossiers avancent discrètement, guidés par une logique sportive et financière assumée. Entre concurrence accrue, temps de jeu réduit et nécessité de poursuivre sa progression, une jeune promesse du centre de formation s’apprête à tourner une page importante de sa carrière. Un départ mûrement réfléchi, qui illustre aussi les choix structurels opérés par le club lyonnais dans la gestion de ses talents.

L’OL envoie Teo Barisic en Croatie

Formé à l’Olympique Lyonnais, Teo Barisic a vécu un début de saison frustrant sous les ordres de Paulo Fonseca. Défenseur polyvalent, capable d’évoluer aussi bien au poste de latéral droit qu’en défense centrale, Teo Barisic n’a pourtant disputé que 21 minutes avec l’équipe première, lors de la large victoire face au Maccabi Tel Aviv (6-0). Une utilisation très limitée qui a rapidement mis en lumière son manque de perspectives à court terme dans l’effectif lyonnais, malgré son potentiel reconnu en interne.

Face à cette situation, l’OL a acté un changement d’orientation pour Teo Barisic, selon Foot Mercato. Prolongé de trois ans durant l’été, jusqu’en juin 2028, l’international croate U21 va finalement quitter Lyon pour rejoindre le HNK Rijeka, l’un des clubs majeurs de Croatie. Le transfert devrait rapporter un peu moins de 500 000 euros à l’Olympique Lyonnais, qui conservera également un pourcentage sur une future revente de Teo Barisic. Un compromis stratégique permettant au joueur de relancer sa carrière tout en protégeant les intérêts du club. Le dossier est attendu comme imminent.