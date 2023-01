Mercato : L'OL officialise l'arrivée de Jeffinho

En ce dernier jour du mercato d'hiver, l'Olympique Lyonnais a enregistré l'arrivée de Jeffinho en provenance de Botafogo.

L'Olympique Lyonnais aura connu un mois de janvier plutôt agité. Sur le plan sportif, les Gones peinent toujours à enchaîner les résultats positifs et pointent toujours à 15 points du podium. En interne, la situation est tendue à plusieurs échelons, poussant Karl Toko Ekambi, Romain Faivre, Tetê et même Malo Gusto (l'été prochain) à partir, tandis qu'Houssem Aouar et Karl Toko Ekambi ont choisi de rester pour pouvoir partir librement à la fin de leur contrat en juin 2023. Dans le sens des arrivées, les Rhodaniens ont rapatrié Dejan Lovren et ont tenté le coup avec Amin Sarr en attaque, recruté pour 11 millions d'euros en provenance d'Heerenveen.

Jeffinho rejoint l'OL jusqu'en 2027

Et à quelques heures de la fermeture du mercato d'hiver, l'OL a officialisé une nouvelle arrivée, celle de Jeffinho. Le club a publié une vidéo de présentation de l'ailier brésilien âgé de 23 ans. Ce dernier arrive en provenance du Botafogo après avoir disputé sa première saison en Série A brésilienne. Lyon a déboursé 12,5 millions d'euros (dont 2,5M€ de bonus) pour s'attacher ses services, il s'est engagé jusqu'en juin 2027.