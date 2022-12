Mercato : L'international sénégalais Ilimane Ndiaye rêve de l'OM

La jeune pépite sénégalaise de Sheffield United Iliman Ndiaye a évoqué son ambition de revenir un jour à l’Olympique de Marseille.

Le natif de Rouen est l’une des surprises de la liste d’Aliou Cissé pour la Coupe du Monde 2022. Il a fait partie du groupe des Lions qui a atteint les huitièmes de finale avant de s’incliner devant l’Angleterre (3-0).

Ndiaye veut revenir à Marseille

Iliman Ndiaye réalise un bon début de saison sous les couleurs de Sheffield United en Championship avec neuf buts inscrits et trois passes décisives offertes toutes compétitions confondues.

Avant de connaitre les terrains anglais, le Sénégalais a d’abord foulé les pelouses françaises. Après des débuts au FC Rouen chez les jeunes, le milieu offensif de 22 ans rejoint le centre de préformation du club phocéen.

Son passage de quatre ans à l’Olympique de Marseille l’ont considérablement marqué. Il veut y revenir un jour et s’y imposer. C’est ce qu’il a raconté dans une interview accordée à la chaîne YouTube Oh My Goal.

Ilimane Ndiaye a quitté tôt le centre de formation de l’OM pour retrouver ses racines au Sénégal 🇸🇳. Aujourd’hui, il rêve de revenir pour devenir une légende à Marseille 🦁 @ohmygoal_fr pic.twitter.com/oOw1dV8KoN — Said Amdaa (@SaidAmdaa) December 5, 2022

« Je suis un fan de l’OM. Je rêve de repartir là-bas et d’exploser, je n’arrête pas d’y penser, a-t-il expliqué. Et même si ce n’est pas maintenant, si c’est dans plusieurs années, je vais continuer à bosser ».