Mercato : l'énorme coup de pression du Bayern Munich sur Harry Kane et Tottenham !

Uli Hoeness, président d'honneur du Bayern Munich, a posé un ultimatum à Harry Kane et au président de Tottenham.

Si le Bayern Munich est l'un des plus grands clubs du monde, ce n'est pas pour rien. Et le club bavarois est un maître avéré en la matière sur le marché des transferts. Le champion d'Allemagne en titre n'est pas facile en négociation et refuse de se laisser embarquer dans la surenchère perpétuelle sur les joueurs.

"Si la décision de Kane reste la même, Tottenham devra céder"

Désireux de se renforcer en attaque et de recruter un numéro neuf de renom, le Bayern Munich s'est positionné sur Harry Kane et entend bien faire craquer Tottenham sans pour autant céder aux exigences démesurées du président des Spurs, qui espère récupérer une somme historique pour son meilleur buteur.

Uli Hoeness, président d'honneur du Bayern Munich, a réaffirmé la volonté du club bavarois de signer Harry Kane cet été, dans une interview accordée à Sport 1, relayé par Kicker, mettant au passage la pression sur Tottenham et Harry Kane : "Jusqu'à présent, Harry Kane a clairement signalé dans tous les entretiens que sa décision était prise. Et si elle reste ainsi, nous l'aurons au Bayern. Tottenham devra alors céder.

"On doit amener Lévy à nous donner un prix"

Parce qu'exiger d'un tel club 80 millions, 90 millions... ça n'existe pas. Harry Kane veut jouer au niveau international. Tottenham n’est pas actif dans ce domaine la saison prochaine - contrairement à notre club. Il a maintenant encore la possibilité de rejoindre un top club en Europe", a ajouté l'ancien président du Bayern Munich.

Uli Hoeness a posé une sorte d'ultimatum aux Spurs : "Ce qui nous plaît beaucoup chez Kane, c’est que ses conseillers, c’est-à-dire son père et son frère, sont très agréables. Jusqu’à présent, ils ont toujours été très clairs sur ce qu’ils ont accepté. Et si cela reste ainsi, alors c’est bon".

"Daniel Lévy est intelligent c'est tout. Après tout, il ne nous a pas donné de montant (de transfert). On doit l'amener à nous donner un chiffre. Il joue bien sûr sur la durée, c'est un professionnel chevronné et, je pense que c'est quelqu'un de super, je l'apprécie beaucoup. Mais je pense qu'en face, de notre côté, il y a aussi des gens qui ne font pas ça depuis hier", a conclu le président d'honneur du Bayern Munich.