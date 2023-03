Mercato : L'Eintracht Francfort ne veut pas lâcher Randal Kolo Muani avant l'Euro 2024

Courtisé par plusieurs grands clubs européens, Randal Kolo Muani pourrait rester à l'Eintracht Francfort, qui ne souhaite pas s'en séparer.

L'ascension fulgurante de Randal Kolo Muani depuis la saison dernière semble le mener tout droit vers l'un des plus grands clubs européens. Auteur d'une très belle saison avec le FC Nantes en 2021-2022, le natif de Bondy confirme avec l'Eintracht Francfort cette saison. Auteur de 16 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues avec le club allemand, l'ancien Nantais a logiquement été convoqué en équipe de France par Didier Deschamps. Auteur d'une entrée remarquée en finale de Coupe du monde, RKM a même été titularisé face aux Pays-Bas (4-0) puis l'Irlande (1-0).

L'Eintracht ne veut pas le lâcher

De nouveau performant, l'attaquant de 24 ans continue de faire grimper sa cote de popularité et d'attirer les plus grands clubs européens tels que le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain ou encore Manchester United. Mais il faudra sortir le chéquier pour convaincre le club allemand de lâcher son buteur. D'après les informations de Fabrizio Romano, Francfort espère conserver sa pépite au moins une saison de plus, soit jusqu'à l'Euro 2024. Cet été, ils n'accepteront de le vendre qu'en cas d'offre astronomique d'un autre club.

Il s'agira sans doute d'un montant à neuf chiffres, lors du mercato hivernal, le directeur sportif du club Markus Krösche avait annoncé que le club n'accepterait pas une offre en dessous de 100 millions d'euros. Autant dire qu'il faudra sortir des arguments solides pour convaincre les dirigeants de l'actuel 6è de Bundesliga.