Mercato : L’avenir de Lewandowsi scellé à la fin du mois ?

Le très influent agent Pini Zahavi espère trouver un accord avec le FC Barcelone pour Robert Lewandowski dans le courant du mois d’avril. C'est ce qu'a déclaré le journaliste polonais Tomas Wlodarczyk, lors d'un entretien au quotidien espagnol AS.

Zahavi attendu à Barcelone

Lewandowski a informé le Bayern Munich de son souhait de partir cet été pour le FC Barcelone. Une information que son clan a refutée, mais il s’avère qu’il y a bel et bien une volonté de sa part de changer d’air.

Wlodarczyk a fait savoir à la presse espagnole : "J'ai réussi à entrer en contact avec Pini Zahavi et il m'a dit qu'avec Barcelone et le Bayern, rien n'était réglé, le dossier est ouvert. Pini Zahavi se rendra à Barcelone le 27 avril et le 28 avril, il sera à Munich. Je suppose qu'il aura l'occasion de discuter avec le Barca des termes du contrat de Robert, et plus tard, avec cette information, il ira à Munich pour parler à (directeur sportif) Oliver Kahn."

Le Bayern ne dévoile pas ses cartes

Les Bavarois seront-ils prêts à céder leur joueur vedette ? Il y a quelques jours, Oliver Kahn avait déclaré être certain que le goleador polonais sera encore au club la saison prochaine. D’un autre côté, il se murmure que le géant allemand est prêt à laisser filer sa star pour peu que ses exigences financières soient respectées. S’ils récupèrent 60M€ pour ses services, il devrait y avoir deal.

Pour rappel, le contrat de Lewandowski avec le Bayern expire en 2023. Il n’y aura donc plus d’opportunité de le vendre contre un montant conséquent à l’avenir.