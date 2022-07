Mercato : L’Atlético de Madrid répond à Cristiano Ronaldo

À la recherche d’un club qui jouera la Ligue des Champions cette saison, Cristiano Ronaldo vient-il d’essuyer un nouveau refus ?

Cristiano Ronaldo jouera-t-il oui ou non la Ligue des Champions cette saison ? S’il reste à Manchester United, uniquement qualifié pour la Ligue Europa, c’est non. Et c’est bien pour cette raison que le meilleur buteur de l’histoire de la compétition souhaite partir. Mais pour aller où ? Aucun cador européen ne semble vouloir l’accueillir…

Cerezo : "Nous avons tout"

Cela l’empêche pas son agent Jorge Mendes de le proposer à qui veut bien l’écouter. Du FC Barcelone au Real Madrid… en passant par l’Atlético de Madrid de Diego Simeone, à qui CR7 a fait tant de mal en Liga et en Ligue des Champions. Alors, intéressés, les Colchoneros ? Au cours des derniers jours, plusieurs rumeurs ont répondu par l’affirmative.

Pour arrêter de souffrir, l’Atlético serait prêt à acheter son bourreau ? Pas vraiment, à en croire les propos du président madrilène Enrique Cerezo. "Nous avons des joueurs sensationnels et un coach fantastique. Nous avons tout, que pourrions-nous demander de plus ?", s’est interrogé le boss des Rojiblancos lors d’une interview accordée à la Cadena Cope.

L’Atlético se contentera de Morata…

Officiellement, l’Atlético n’a donc visiblement "pas besoin" de CR7. Officieusement, elle n’a surtout pas les moyens de lui payer le salaire qu’il réclame. D’autant plus que le Portugais ne semble pas vraiment fait pour le système du "Cholo", dans lequel les attaquants sont les premiers à presser. Mais il sait marquer des buts, et en attendant, les supporters madrilènes devront se contenter d’Alvaro Morata.