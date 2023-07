Mercato : Kylian Mbappé tenté par l'offre folle d'Al-Hilal ?

Kylian Mbappé et son entourage discuteraient actuellement avec Al-Hilal suite à la folle proposition du club saoudien.

L'avenir de Kylian Mbappé demeure encore et toujours un immense mystère. Le joueur de 24 ans, qui refuse de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain au-delà de 2024, a été placé sur la liste des transferts par le club de la capitale qui ne veut pas le voir partir libre lors du prochain mercato estival. Mais depuis quelques jours, l'offre d'Al-Hilal fait trembler tout le monde dans ce dossier.

Mbappé discute avec Al-Hilal

Le club saoudien a en effet proposé 300 millions d'euros au club francilien pour s'attacher les services du natif de Bondy, à qui un contrat incroyable serait également proposé. Ce mercredi, AS explique toutefois que les 700 millions d'euros de salaire comprendraient le montant du transfert payé à Paris, ce qui signifie que le champion du monde 2018 toucherait en réalité 400 millions d'euros par saison.

Une offre qui a de quoi faire réfléchir. Ainsi, le quotidien espagnol rapporte que Mbappé et son entourage seraient entrés en discussion avec le club saoudien afin de négocier les termes du contrat. Le clan du joueur souhaite augmenter son salaire à environ 500 millions, réduisant la somme touchée par le PSG. Autre élément de négociation, la durée du contrat. Dans l'idéal, le joueur français aimerait signer un contrat d'un an afin de pouvoir s'engager librement au Real Madrid en 2024, mais Al-Hilal souhaite lui offrir un bal sur deux saisons. Finalement, un départ de la star française pour un an en Arabie saoudite pourrait faire les affaires de tout le monde, il reste maintenant à savoir si le Real, qui ne s'est pas manifesté pour l'instant, tentera quand même de recruter Mbappé dès cet été. Ce dossier est très loin d'avoir trouvé son terme.