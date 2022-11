Mercato : Kylian Mbappé n'est plus le joueur le plus cher du monde

Selon le site spécialisé Transfermarkt, Kylian Mbappé a été dépassé au classement les plus chers du monde.

Kylian Mbappé n'est plus évalué comme le joueur le plus cher de la planète. Prolongé pour trois saisons par le PSG l'été dernier, le champion du monde tricolore fait partie depuis plusieurs saisons des joueurs à la valeur marchande la plus impressionnante.

Mais selon le site spécialisé Transfermarkt, le n°7 parisien est désormais devancé par Erling Haaland, porté par son début de saison tonitruant du côté de Manchester City.

Le serial buteur norvégien vaut ainsi 170 millions d'euros, contre 160 pour le génie français, toujours deuxième et pas très loin derrière.

"Elle a augmenté de façon spectaculaire depuis, au vu de ses débuts impressionnants avec son nouveau club", explique Transfermarkt à propos de la valeur d'Erling Haaland.

Ces estimations sont faites sur la base de différents critères comme l'âge du joueur, l'équipe dans laquelle il joue, la durée de son contrat ou bien évidement, ses performances sur le terrain. A ce titre, le fait qu'Haaland soit engagé avec les Citizens sur le plus long terme joue potentiellement un rôle dans cette inversion.

Le troisième joueur le plus cher à l'heure actuelle se nomme Vinicius Jr, évalué à 120 millions d'euros, contre 110 pour un certain Phil Foden. Deux joueurs de Manchester City figurent donc parmi les quatre premiers.