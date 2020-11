Mercato, Koundé vaut déjà une fortune

L'arrière central de Séville Jules Koundé, 22 ans, est déjà considéré comme l'un des futurs acteurs les plus précieux du marché des transferts.

Élément essentiel du , Koundé affiche un état de forme optimal depuis quelques mois.

Doté de toutes les qualités requises pour un défenseur central, le Français a la chance de posséder des compétences inestimables pour tout entraîneur de haut niveau moderne.

"L'arrière central appartient à la génération de 1998, tout comme l'icône de son pays, Kylian Mbappé", s'est enthousiasmé le journaliste espagnol Alberto Fernandez dans Marca.

