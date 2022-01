Mercato - Kolo Muani : "Je ne suis au courant de rien"

Randal Kolo Muani semble parti pour terminer la saison avec le FC Nantes, où il sera en fin de contrat en juin prochain. Le jeune attaquant devrait ensuite rejoindre la Bundesliga, libre.

Nantes aurait saisi la FIFA

Mais alors que son départ semblait se préciser vers l'Eintract Francfort, la situation serait plus compliquée que prévu. En effet, selon les informations de Canal+, Nantes aurait saisi la FIFA après que le club allemand se soit mis d'accord avec le joueur avant d'en avoir le droit, dès l'automne.

Un accord entre Nantes et Fribourg pour un départ cet hiver à hauteur de neuf millions avant un retour chez les Canaris en prêt pour six mois serait ainsi tombé à l'eau à la suite de cet accord.

"Je suis encore concentré sur mon football"

Interrogé à l'issue du match nul face à Monaco ce dimanche, le principal intéressé ne s'est pas épanché sur le sujet, assurant se focaliser sur ce qui restera comme sa dernière saison sous les couleurs de son club formateur.

"Je suis encore concentré sur mon football, j'essaie de travailler et de continuer à bosser pour tout donner pour ce club", a-t-il affirmé.

"Je ne pense pas à l'avenir ni à ce que les médias disent. Je reste focalisé sur mon football. Je suis là, quand je suis sur le terrain, je donne tout.

"On parlera après pour la suite en fin de saison. C'est facile pour moi, je laisse ma famille et mes agents s'occuper de tout ça, je pense au terrain en ce qui me concerne. Je ne suis au courant de rien."