Mercato : Kolo Muani attire les plus grands clubs européens

Auteur d'une belle Coupe du monde avec les Bleus, Kolo Muani est dans le viseur de plusieurs grands clubs européens.

La progression de Randal Kolo Muani est fulgurante depuis son retour à Nantes en 2020. Auteur de 23 buts et 15 passes décisives sur ses deux dernières saisons dans l’hexagone, le natif de Bondy a eu les faveurs de l’Eintracht Francfort, qui ne s’est pas privé de le recruter librement à l’issue de son contrat avec les Canaris en juin dernier. En Allemagne, l’attaquant de 24 ans a répondu aux attentes placées en lui puisqu’il pointe déjà à 8 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues.

Kolo Muani a crevé l’écran au Qatar

Le sort a également joué en sa faveur puisqu’avec la blessure de Christopher Nkunku, il a pu s’inviter dans la liste de Didier Deschamps pour le Mondial au Qatar, où il s’est encore distingué. N’ayant que face à la Tunisie en phase de groupes, il était entré en jeu lors de la demi-finale face au Maroc et avait inscrit le deuxième but des Bleus dans la foulée. En finale face à l’Argentine, son entrée en jeu a changé le cours du match et permis aux tricolores de revenir dans une partie bien mal engagées, si bien que personne ou presque ne lui en veut de son face à face perdu contre Emiliano Martinez à la dernière minute.

Les grands clubs européens s’arrachent Kolo Muani

Encore une fois, les performances de l’ancien Nantais ne sont pas passées inaperçues et pourraient lui permettre de passer un nouveau cap dans sa carrière. D’après les informations de RMC Sport, le Bayern Munich, qui garde toujours un œil attentif sur les talents de Bundesliga, serait déjà venu aux renseignements celui qui compte 5 sélections avec l’équipe de France. Et ils ne sont pas les seuls, en Angleterre, Liverpool et Tottenham ont également manifesté leur intérêt pour le buteur francfortois.

Les têtes pensantes de l’Eintracht savent qu’ils ne pourront pas résister longtemps aux offres des cadors européens mais comptent tout de même faire monter les enchères. Ils espèrent réaliser la plus grosse vente de leur histoire en dépassant les 60 millions du Real Madrid pour Luka Jovic en 2019, tout en sachant que « RKM » a été recruté gratuitement l’été dernier.