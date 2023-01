Mercato - Keylor Navas va retrouver Cristiano Ronaldo

Barré par Gianluigi Donnarumma au PSG, Keylor Navas devrait quitter Paris pour rejoindre Cristiano Ronaldo à Al Nassr. Explications.

Gravement blessé lors du dernier match disputé par Al Nassr, le gardien David Ospina, vieille connaissance de Ligue 1, devrait manquer de nombreux mois de compétition. Une absence qui a poussé Rudi Garcia a demandé expressément à sa direction un renfort dans les cages. En ce début de semaine, le club saoudien est entré en négociations avec le PSG pour le transfert de Keylor Navas. Et le gardien costaricien pourrait rapidement rejoindre Cristiano Ronaldo.

Keylor Navas retrouve Cristiano Ronaldo

Selon le journal espagnol Marca, qui a sorti l'information, Keylor Navas n'est pas la seule option envisagée par le club saoudien qui aurait également coché le nom de Munir, joueur d'Al-Wheda et ancien portier de Málaga. Mais la priorité absolue est de signer le gardien costaricien du PSG. En cas d'arrivée, le portier retrouverait une bonne connaissance : Cristiano Ronaldo, avec qui il a partagé le vestiaire du Real pendant 3 ans.

Le Costaricien pourrait enfin trouver la porte de sortie qu'il attend depuis près d'un an. Parti du Real Madrid après avoir été écarté des terrains par Thibaut Courtois, il avait rejoint le PSG pour en devenir le gardien titulaire. Mais à l'été suivant, le club français avait recruté Gianluigi Donnarumma pour en faire son numéro 1. Boudé par Christophe Galtier, Navas cherche du temps de jeu et ne devrait pas être retenu par sa direction. Mais Luis Campos compte s'accrocher aux derniers mois de contrat de son gardien remplaçant pour exiger un investissement certain de la part d'Al Nassr.

La transaction pourrait se conclure cette semaine puisque la direction parisienne est attendue à Riyad pour l'affrontement prévu le 19 janvier entre le PSG et l'équipe formée des meilleurs joueurs d'Al Nassr et Al Hilal. Bien loin des chiffres mirobolants de Cristiano Ronaldo, Keylor Navas toucherait quand même un salaire de 4M au minimum si il rejoignait, à son tour, le Golfe. La proposition salariale pourrait même encore gonfler.