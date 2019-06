Mercato - Ajax : Matthijs De Ligt d'accord avec la Juventus ?

Matthijs De Ligt se serait mis d'accord avec la Juventus pour un transfert. Mino Raiola doit rencontrer les dirigeants de l'Ajax cette semaine.

Le directeur sportif, Fabio Paratici, et le vice-président de la , Pavel Nedved, s'activent de manière intensive pour renforcer l'effectif turinois la saison prochaine. L'objectif numéro un reste une recrue au poste défenseur central et la piste menant au joueur de l' , Matthijs De ligt, se rapproche de plus en plus.

La direction de la Juventus et l'agent du joueur néerlandais, Mino Raiola, seraient en fait parvenus à un accord pour son transfert à Turin comme le rapporte Tuttosport. Après des semaines de négociations, un accord aurait été conclu ce lundi sur le salaire du jeune central de dix-neuf ans aux alentours de 7,5 millions d'euros et quelques bonus, ce qui pourrait monter jusqu'à un total d'environ 12 millions d'euros pour cinq années de contrat avec les Bianconeri.

Un grand pas en avant a donc été fait cette semaine par les Champions d’ , au sein desquels l’optimisme règne, étant donné qu'un accord avec le clan De Ligt constituait probablement la partie la plus complexe de ce dossier.

Si De Ligt aurait dit oui à Turin, la dernière marche nécessaire pour son transfert serait un accord avec l'Ajax, qui ne laisserait partir son joueur qu'entre 70 et 80 millions d'euros . À l'heure actuelle, la Juventus voudrait offrir une base fixe de 67 millions plus 13 de bonus et il est possible que le club néerlandais accepte cette négociation. Raiola est prêt à discuter avec l'Ajax et, bien que les offres du PSG et de Barcelone ne puissent être exclues, le transfert de De Ligt à la Juventus pourrait déjà se concrétiser d'ici la semaine prochaine.

La Juve ne lâche pas Paul Pogba

Pendant ce temps, la Vieille Dame pense aussi à son milieu de terrain, avec un nom avant tout, celui de Paul Pogba. Pour permettre le retour du Français, le soutien de son sponsor technique, Adidas, pourrait être décisif. La célèbre société allemande aurait contacté le club de la Juventus, avec lequel elle a conclu un accord commercial jusqu'au 30 juin 2027, qui prévoit un total de 408 M€ (soit 51 M€ par saison).

Adidas aurait donné sa volonté d'augmenter les tarifs de ce partenariat dans le but de faire revenir Pogba en Italie.