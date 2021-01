Mercato - La Juventus songe à Quagliarella

En quête d'un quatrième attaquant, la Juve étudie la piste Fabio Quagliarella. L'attaquant pourrait revenir à la Juve sept ans après son départ !

Ce n'est pour le moment qu'une piste parmi d'autres. Mais il ne faut pas la prendre à la légère. A la recherche d'un quatrième attaquant pour renforcer son effectif, la pourrait se tourner vers Fabio Quagliarella. L'international italien a déjà porté le maillot de la Juve entre 2010 et 2014, jouant 102 matches et faisant trembler les filets 32 fois. Il a d'ailleurs côtoyé Pirlo au sein de club turinois et les deux hommes s'apprécient. On a même pu les voir échanger quelques mots avant la rencontre entre la Juventus et la le 20 septembre dernier.



Malgré son âge avancé, il fêtera d'ailleurs ses 38 ans le 31 janvier prochain, Quagliarella est toujours en forme. Cette saison, avec la Sampdoria, il a inscrit 7 buts en 13 matches de .

L'article continue ci-dessous

Mais la Juventus a également un œil sur Graziano Pellè (35 ans) et qui présente l'avantage d'être libre de tout contrat. Pellè était engagé jusqu'à la fin de l'année 2020 avec le club chinois de Shandong Luneng et tout comme Quagliarella, il est toujours en forme : le 19 décembre dernier, il a remporté la Coupe de en inscrivant l'un des deux buts de son équipe en finale.

Plus d'équipes

Enfin, il y a la piste menant à Olivier Giroud et évoquée explicitement par Andrea Pirlo. Une chose est sûre, l'entraîneur italien a besoin d'un quatrième attaquant afin de pouvoir jouer sur tous les tableaux. La Juve est encore en course en , Coupe d' , Supercoupe d'Italie et bien évidemment, en .

Traduction et adaptation de l'article original de Goal Italia par Xavier Béal.