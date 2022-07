Mercato - Juventus : Allegri réagit au possible départ de Matthijs De Ligt

Le défenseur central a suscité beaucoup d'intérêt cette saison et pourrait quitter Turin le mois prochain.

Massimiliano Allegri affirme que la Juventus "sera prête" si le défenseur central Matthijs de Ligt quitte le club cet été. Matthijs De Ligt a été lié à un transfert à Chelsea et au Bayern Munich, le club allemand étant actuellement à Turin pour entamer des négociations en vue d'un accord afin d'enrôler le défenseur central néerlandais.

"Si De Ligt part, la Juve sera prête"

Bien qu'il ait reconnu qu'une réunion entre la Juve et le Bayern a eu lieu, le manager des Bianconeri a exprimé son optimisme quant au maintien de De Ligt dans le Piémont, rappelant aux journalistes que le défenseur "est toujours un joueur de la Juventus". Pourtant, avec des négociations concernant une prolongation de contrat au point mort, il pourrait être difficile de convaincre De Ligt de rester avec les Bianconeri.

Di Maria fait part de sa motivation après avoir rejoint la Juventus

"Il est un joueur de la Juventus pour le moment", a déclaré l'entraîneur principal lors d'une conférence visant à présenter la nouvelle recrue Paul Pogba. "Dans le football, tout peut arriver, s'il est sur le point de partir, le club sera prêt (avec un remplaçant)". Auparavant, l'administrateur délégué du club, Maurizio Arrivabene, avait adopté un ton moins optimiste.

"Garder un joueur qui veut partir est impossible"

"Aujourd'hui, garder un joueur qui veut partir est impossible. Ce n'est pas toujours une question d'argent et si l'un d'entre eux veut partir, on ne lui dit pas simplement : ok, vas-y", a indiqué le dirigeant turinois à Tuttosport. "C'est difficile de garder un joueur, mais tous ceux qui sont assis à la table des négociations doivent être satisfaits. Celui qui a l'argent gagne."

Mercato : La Juventus convoite un ancien du LOSC

L'article continue ci-dessous

Chelsea a fait du défenseur une cible prioritaire, croit savoir GOAL, cependant le Bayern Munich a déjà entamé des négociations officielles. Le directeur du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, a déclaré que le club était "optimiste" quant à un transfert. Qui plus est, le club allemand aurait la préférence de l'international néerlandais.

Après avoir discuté du cas De Ligt, Allegri a insisté sur le fait que le milieu de terrain Weston McKennie ne partirait pas cet été. "McKennie est un joueur très important de la Juventus qui a malheureusement subi une blessure", a déclaré Allegri. "Il restera à la Juve".