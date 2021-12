MERCATO – Les joueurs U23 les plus chers poste par poste

Depuis plusieurs années, le Centre d'étude international du sport de Lausanne (CIES) publie des rapports sur la valeur marchande des footballeurs.

A quelques semaines du mercato d'hiver (du samedi 1er janvier 2022 à partir de minuit jusqu'au lundi 31 janvier 2022 à 23h59), le CIES s'est focalisé sur les joueurs âgés de moins de 23 ans qui évoluent dans les cinq grands championnats européens : la Bundesliga, la Liga, la Ligue 1, la Premier League et la Serie A.

Le CIES a classé les joueurs poste par poste (gardien, défenseur central, défenseur latéral, milieu défensif, milieu offensif et attaquant) en établissant à chaque fois un top 10.

Trois attaquants âgés de moins de 23 ans pourraient théoriquement être transférés pour un montant allant jusqu'à 150 M€ ou plus pendant le mercato d'hiver : Erling Haaland (Borussia Dortmund et Norvège), Vinícius Júnior (Real Madrid et Brésil) et Phil Foden (Manchester City et Angleterre).

Concernant les autres postes, les plus hautes valeurs estimées ont été enregistrées pour Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain et Italie) parmi les gardiens, Eric García (FC Barcelone et Espagne) pour les défenseurs centraux, Alphonso Davies (Bayern Munich et Canada) pour les défenseurs latéraux, Jude Bellingham (Borussia Dortmund et Angleterre) pour les milieux défensifs, ainsi que pour Florian Wirtz (Bayer Leverkusen et Allemagne) parmi les milieux offensifs.

Dix joueurs de Ligue 1 font partie des 60 joueurs listés par le CIES : Gianluigi Donnarumma (au moins 80M€), Doğan Alemdar (>15M€), Étienne Green (>15M€) et Alban Lafont (>10M€) parmi les gardiens, Nuno Mendes (>40M€) et Adrien Truffert (>25M€) parmi les défenseurs latéraux, Aurélien Tchouaméni (>40M€) et Pape Matar Sarr (>30M€) parmi les milieux défensifs, Sofiane Diop (>40M€) parmi les milieux offensifs et Kylian Mbappé (>80M€) parmi les attaquants.

L'article continue ci-dessous

Le classement complet est disponible en cliquant sur ce lien : Le top 10 par poste des U23 les plus chers du big-5.