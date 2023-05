Mercato :José Mourinho plus proche que jamais de rejoindre le PSG !

José Mourinho aurait de grandes chances de rejoindre le PSG à l'issue de la saison.

José Mourinho pourrait bien entrer encore un peu plus dans l'histoire du football ce mercredi en cas de victoire en Europa Ligue. Si l'AS Rome s'impose face au Séville FC, l'entraîneur portugais compterait six victoires en six finales européennes en tant qu'entraîneur. Une victoire qui pourrait d'ailleurs être un tremplin pour l'avenir du Spécial One, associé depuis plusieurs semaines à des rumeurs de transfert vers le Paris Saint-Germain.

Mourinho au PSG cet été ?

S'il a assuré avant la finale ne pas avoir de contact avec d'autres clubs, son avenir pourrait s'écrire loin du club de la Louve. Si l'on en croit les informations de UOL Esporte, le Mou serait sur le point de rejoindre le PSG à l'issue de la saison. D'après le média brésilien, il y aurait "110% de chances" qu'il pose ses valises dans la capitale française en cas de victoire en Europa Ligue ce mercredi. Avec deux coupes d'Europe remportées en deux ans et une qualification assurée en Ligue des Champions, il pourrait donc partir avec le sentiment du devoir accompli.

Même en cas de défaite face au club espagnol, ses chances de partir à Paris ne descendraient qu'à 80%, toujours selon UOL.