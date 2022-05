Mercato : Jonathan Clauss ne dirait pas non à l’OM

Interrogé par la Chaîne L’Équipe sur l’intérêt de l’OM à son égard, Jonathan Clauss a reconnu qu’un transfert dans le Sud pourrait l’intéresser.

À un an de la fin de son contrat, Jonathan Clauss - qui a découvert l’équipe de France cette saison, à 29 ans - est fortement convoité. Mais le piston droit du RC Lens ne se prend pas la tête, et laisse ses représentants gérer. En attendant, il se projette déjà sur la reprise…

"Pour l'instant, je suis à Lens et j'y reste"

"Pour l'instant, je suis à Lens et j'y reste. J'ai un contrat jusqu'en 2023. Je pense être là à la reprise. Des discussions, je les découvre comme beaucoup. On me pose souvent la question. Tant que je n'ai pas de contrat sur la table et de discussions avec Lens…", a réagi le Français au sujet d’une éventuelle prolongation.

Au risque de le perdre gratuitement dans un an, le club artésien vendra sans doute Clauss s’il n’arrive pas à le prolonger. Et le joueur en a visiblement conscience. "Cela va être un moment-clé de ma carrière. Des envies d'aller ailleurs ? Oui, mais ça dépend où et pourquoi", a ajouté le Lensois, avant de revenir sur l’intérêt de l’OM.

Clauss veut jouer la Coupe d’Europe

"Je l'ai découvert comme vous. Je n'en avais aucune idée. Jouer une Coupe d'Europe, c'est un objectif dans ma vie personnelle (Lens ne la jouera pas la saison prochaine, ndlr). Partir pour partir, ça ne m'intéresse pas. Si c'est partir pour découvrir quelque chose de solide avec un gros projet sportif, ça va être compliqué de dire non", a reconnu Clauss.

"Je laisse le temps faire. Quand les discussions avanceront correctement et qu'on sera tous d'accord sur mon avenir, tout le monde le saura", a conclu le piston droit. Qui, vous l’aurez compris, ne dirait pas non à une campagne de Ligue des Champions. Compétition pour laquelle Marseille s’est qualifiée… grâce au nul arraché par Lens face à Monaco (2-2) au bout du temps additionnel.