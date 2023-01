Mercato : Joao Félix est prêté à Chelsea et prolonge avec l’Atlético ! (Officiel)

Ce mercredi, Joao Félix a officiellement rejoint Chelsea sous la forme d'un prêt. Il a également prolongé d'un an avec l'Atlético Madrid.

Les rumeurs s’intensifiaient depuis plusieurs semaines, et c’est désormais officiel : Joao Félix est prêté à Chelsea par l’Atlético Madrid. En conflit avec les Colchoneros et plus particulièrement son entraîneur Diego Simeone, le lauréat du Golden Boy 2019 avait clairement manifesté ses envies de départ, trois ans et demi après avoir rejoint la capitale espagnole en provenance de Benfica.

Joao Félix prêté à Chelsea et prolongé à l’Atlético

Ce mercredi, les deux clubs ont officialisé l’arrivée en prêt de l’attaquant de 23 ans dans les rangs du club londonien, l’Atlético ajoutant également qu’il prolongeait son contrat avec les Rojiblancos jusqu’en juin 2027. Prêté jusqu’à la fin de la saison chez les Blues, il retournera donc ensuite à Madrid. « Chelsea est l’une des plus grandes équipes du monde, j’espère pouvoir l’aider à atteindre ses objectifs. Je suis très content d’être ici et j’ai hâte de jouer à Stamford Bridge », a-t-il déclaré aux médias du club.

Recruté pour 127 millions d’euros en 2019, le natif de Viseu n’a jamais réussi à exploiter pleinement son potentiel sous les ordres d’El Cholo, malgré quelques fulgurances. Au total, il a inscrit 35 buts et délivré 17 passes décisives en 131 matches toutes compétitions confondues sous le maillot rouge et blanc.