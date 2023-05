Mercato : Joao Cancelo quittera le Bayern Munich cet été

Arrivé en prêt au Bayern Munich cet été, Joao Cancelo devrait quitter le club allemand et même Manchester City cet été.

La saison 2022-2023 de Joao Cancelo aura été difficile jusqu'au bout. Passé de cadre de Pep Guardiola à Manchester City à remplaçant en raison du changement de système des Cityzens, l'international portugais a tenté de se relancer en prêt au Bayern Munich cet hiver. Mais en Allemagne, le mariage parfait attendu entre le latéral et le Bayern n'a jamais eu lieu.

Cancelo va quitter le Bayern, et City ?

S'il a pu ajouter la Bundesliga (en plus de la Premier League 2023) à son palmarès, le joueur de 29 ans n'a jamais réussi à s'imposer en Bavière, et il ne devrait pas y faire de vieux os. D'après les informations de Sky Germany, le Bayern ne lèvera pas l'option d'achat (estimée à 70 millions d'euros). Cancelo devrait donc retourner à Manchester City, mais pour combien de temps ? Sa situation attire l'oeil étant donné que Guardiola ne semble plus vraiment compter sur lui, le FC Barcelone et Arsenal seraient tous deux intéressés par sa situation.

Cancelo pourrait ne pas être le seul joueur partant à Munich cet été. Lucas Hernandez est courtisé par le Paris Saint-Germain, Joshua Kimmich par le Barça et Sadio Mané devrait vraisemblablement quitter le club puisque Thomas Tuchel ne compte pas sur lui.