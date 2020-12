Mercato, Jesé s’offre à Las Palmas

Suite à la résiliation de son contrat avec le PSG, l’attaquant espagnol a proposé ses services à son club formateur qui évolue en D2 espagnole.

Dans l’histoire du PSG comme dans n’importe quel club, il y en a eu des transferts ratés. Mais le recrutement de Jesé en 2016 restera comme l’un si ce n’est LE plus gros flop de l’histoire du club parisien. Fraîchement auréolé d’une Ligue des Champions avec le , l’attaquant espagnol avait pris la direction de la contre un chèque de vingt-cinq millions d’euros.

Une sacrée somme pour un joueur certes jeune à l’époque (21 ans) mais qui n’avait jamais été un titulaire à part entière chez les Madrilènes. La succès-story de son arrivée au PSG et de sa présentation aura rapidement tourné au vinaigre. Malgré la présence de son compatriote Unai Emery sur le banc parisien, Jesé ne va jamais s’imposer, ne jouant que neuf matches lors de sa première saison.

Victime d’une dépression, il est ensuite envoyé en prêt à Las Palmas auprès des siens pour se refaire une santé mais rien n’y fait. Ses différents prêts en (Stoke), en (Betis) et au ( ) sont des échecs cuisants et le PSG se traine son contrat comme un boulet.

Face à l’hécatombe de blessure et le besoin de faire souffler après le parcours en Ligue des Champions, Thomas Tuchel lui a même octroyé quelques minutes en ce début de saison. Mais ses six minutes contre Nîmes le 16 octobre ont sonné comme ses dernières sous le maillot parisien. A six mois de la fin de son contrat, l’international espagnol et la direction du PSG ont trouvé un accord pour rendre sa liberté à Jesé.

A seulement 27 ans, le double vainqueur de la Ligue des Champions a encore des belles années de footballeur devant lui mais après quatre saisons quasi blanches, difficile d’attirer les prétendants. D’après Marca, Jesé est retourné vivre dans sa ville natale de Las Palmas aux Canaries et a proposé ses services à l’UD Las Palmas, son club formateur.

Evoluant en deuxième division espagnol, le club n’a pas pris de décision et souhaite attendre les deux dernières journées de la phase aller pour ensuite se projeter sur le mercato d’hiver. Le début de la rédemption pour Jesé ?