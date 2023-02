Mercato : Jérôme Rothen s'incline devant l'Olympique de Marseille

L'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain a analysé le retour au premier plan de l'Olympique de Marseille.

L'Olympique de Marseille a mis les petits plats dans les grands cet hiver en sortant le chéquier pour se renforcer avec les arrivées d'Ounahi, Malinovskyi et Vitinha. Eliminé en Coupe d'Europe, l'OM a investi de manière conséquente afin de s'assurer de retourner en Ligue des champions la saison prochaine, mais aussi peut-être avec une idée derrière la tête. Celle de jouer les troubles-fêtes en Ligue 1 et d'aller chatouiller le Paris Saint-Germain cette saison. Au micro de RMC, Jérôme Rothen a loué l'ambition de l'OM.

"A l'OM, ils ont tout pour eux et c'était pas gagné"

"Le grand OM est-il de retour ? En tout cas l'Olympique de Marseille est compétitif pour la Ligue 1 déjà, grâce à Pablo Longoria. Il y a un engouement qui s'est mis en place à Marseille et on connaît toute l'importance de cet engouement parce que quand il est contre toi, c'est compliqué pour les dirigeants et les joueurs, pour tirer le maximum de l'équipe et avoir des résultats", a lancé Jérôme Rothen.

"Là, ils ont tout pour eux, et pourtant c'était pas gagné. Il y a eu une énorme déception en Coupe d'Europe, il ne faut pas l'oublier, c'est le point noir. Les regrets sont là pour moi. Le mercato a été surprenant parce qu'il a fait des efforts alors qu'il n'y a plus que la Ligue 1 et la Coupe de France à jouer, il n'y a plus la Coupe d'Europe. Il n'a pas donc pu s'appuyer sur la Coupe d'Europe pour convaincre le propriétaire de remettre la main à la poche", a ajouté l'ancien milieu de terrain du PSG.

"Longoria voit que le PSG est loin d'être à un grand niveau"

Pour l'ancien international français, Pablo Longoria a peut-être conscience que l'OM a un coup à jouer en Ligue 1 cette saison : "Il a trouvé les arguments pour réussir et pour être en mesure de concurrencer les meilleures équipes de Ligue 1. Alors est-ce qu'il pense que c'est la bonne année pour dépasser le Paris Saint-Germain, parce qu'il regarde les matches comme tout le monde. Il voit que le PSG est loin d'être à un grand niveau même s'ils ont cinq points d'avance sur l'OM aujourd'hui".

"Longoria a essayé de densifier son milieu de terrain, de ramener un peu plus de créativité, on en a parlé dans le recrutement avec Malinovskyi et Vitinha. J'irai pas jusqu'à dire que le grand OM est de retour, mais en tout cas il est très compétitif. Le fait que le propriétaire et Pablo Longoria aient envie de faire progresser l'OM comme ça c'est de bon augure", a conclu Jérôme Rothen.

L'Olympique de Marseille n'a plus remporté le moindre titre depuis la saison 2012 et la Coupe de la Ligue remportée cette saison là, et n'a plus gagné la Ligue 1 depuis la saison 2009-2010, tandis que la Coupe de France échappe aux Phocéens depuis 1989. Cette saison, l'OM est encore en lice en Coupe de France et n'est qu'à cinq points du PSG en Ligue 1, et est en mesure de rêver de remporter un nouveau titre.