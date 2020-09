Mercato - Jean Louis Gasset ne croit pas à une arrivée de Ben Arfa à Bordeaux

L’entraîneur des Girondins de Bordeaux s’est exprimé sur les rumeurs d’un intérêt du club pour Hatem Ben Arfa et croit moyennement à cette piste.

C’est l’histoire d’un jeune joueur promis au plus haut niveau grâce à sa technique largement au-dessus de la moyenne. On était alors en 1999 et Hatem Ben Arfa n’avait que 12 ans. Pourtant, le natif de Clamart était annoncé comme l’un des futurs phénomènes du football mondiale.

Plus de vingt ans après, la carrière de Ben Arfa n’a pas connu la trajectoire souhaitée et ce sont les regrets qui prédominent au moment de parler de l’international français. A 33 ans, Hatem Ben Arfa est libre comme l’air, après une expérience de six mois à Valladolid sans succès (5 matches).

Cinq matches en un an

Quel avenir accorder au champion d’Europe U17 avec Karim Benzema, Jérémy Menez et Samir Nasri en 2004 ? Un retour en est évoqué notamment du côté de .

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Mis au courant de cette rumeur, Jean Louis Gasset s’est exprimé sur le dossier Ben Arfa en conférence de press. Le coach bordelais connait bien le gaucher pour l’avoir diriger en équipe de France quand il était adjoint de Laurent Blanc.

"Tous les bons joueurs sont de bonnes idées. Mais, je ne vais pas croire au Père Noël à mon âge. Hatem Ben Arfa, c’est un créateur, un génie du football. Si c’est possible… mais franchement je ne le sais pas."

Génie du football certes, mais génie incompris surtout…