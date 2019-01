Mercato, Jardim espère attirer Falcao en Chine

Selon TF1, le coach portugais envisage de faire venir en Chine son ancien buteur à l'AS Monaco.

Leonardo Jardim s'apprête à prendre les commandes de la formation chinoise de Dalian Yifang. Le coach lusitanien est toujours en discussions avec les responsables du club en question. Et, dans ces négociations il aurait demandé l'obtention de renfort si jamais il venait à donner son accord. Celui de Radamel Falcao.

Selon TF1, Jardim veut donc attirer son ancien buteur à l'AS Monaco et en faire son principal relais au sein de sa nouvelle équipe. Un intérêt auquel le joueur colombien ne serait pas insensible. Ce dernier serait même en pleine réflexion concernant son avenir.

L'article continue ci-dessous

Ce n'est pas la première fois que Falcao est annoncé en Chine. Il y a deux ans, il avait déjà été tout proche de rallier l'Empire du Milieu contre une indemnité de transfert colossale. La direction monégasque et son vice-président Vasim Vasilyev s'étaient finalement opposés à ce transfert, le jugeant précieux et utile dans la course au titre.

Le contrat de Falcao avec Monaco expire en juin 2020. Sur le Rocher, le joueur, qui est toujours représenté par Jorge Mendes et le groupe Gestifute, émarge à 15,5M€ par an.