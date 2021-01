Mercato, Jack Wilshere retourne à Bournemouth

Libre depuis six mois, l’ancien milieu d’Arsenal s’est engagé avec Bournemouth, club de Championship où il a déjà évolué.

A ses débuts chez les professionnels d’ , Jack Wilshere était vu comme le nouvel espoir du football anglais, capable de prendre la succession du duo Lampard – Gerrard sous la tunique des Three Lions. Dix ans après ses débuts chez les Gunners, le milieu de terrain est plutôt devenu l’un des enfants terribles de sa Majesté et a tout du vieux briscard alors qu’il n’a finalement que 29 ans.

Jamais épargné par les blessures avec Arsenal, le gaucher n’a pu donner faire étalage de l’ensemble de ses qualités dans son club formateur qui a finalement perdu patience. La fin de l’ère Wenger a également sonné comme la fin de l’aventure de Wilshere à Arsenal en 2018. Libre de s’engager où il le souhaitait, l’international anglais (34 sélections, 2 buts) n’est pas allé très loin, s’engageant avec les voisins de pour deux saisons.

Reculer pour mieux sauter ?

Chez les Hammers, l’ancien prodige anglais n’a pas retrouvé le niveau qui était le sien à ses débuts en avec seulement dix-neuf matches joués en vingt-quatre mois. Après un dernier match en Carabao Cup le 22 septembre dernier, Wilshere a de nouveau quitté un club libre et était depuis à la recherche d’un nouveau défi.

Annoncé du côté de la ces dernières semaines, le milieu reste attaché à son puisqu’il vient de signer un contrat de six mois avec . Il connait bien les Cherries qui évoluent cette année en Championship puisqu’il y avait fait une pige d’une saison (27 matches en 2016-2017) afin de regagner un temps de jeu perdu à Arsenal.

"C'est super de revenir et je suis impatient de débuter. Je connais beaucoup de joueurs et le staff ici. J'étais ravi qu'ils me permettent de m'entraîner ici au départ. Puis, tout est parti de là. J'ai été impressionné par le staff, la façon dont ils travaillent et les ambitions du club qui veut revenir en Premier League. Nous partageons tous les mêmes ambitions et j'espère apporter ma pierre à l'édifice pour y arriver."

A 29 ans, il espère surtout prouver qu’il a toujours le niveau pour évoluer en Premier League la saison prochaine.