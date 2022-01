MERCATO – Intérêt réciproque entre Pogba et le PSG

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba est désormais libre de s'engager où il veut pour la saison prochaine.

Et selon les informations de L'Equipe, dans son édition du jour, trois clubs ont les faveurs du milieu de terrain : le PSG, le Real Madrid et la Juventus.

Si un retour dans le club italien est envisageable (il y a joué entre 2012 et 2016), Paul Pogba donnerait sa priorité à la découverte d'un nouveau club et d'un nouveau championnat.

A l'été 2019, Pogba avait d'ailleurs été très tenté de rejoindre le Real Madrid. A l'heure actuelle, cette piste est toujours d'actualité mais est soumise à de nombreuses interrogations : un éventuel départ de Modric et une possible arrivée de Mbappé, son coéquipier en équipe de France.

De plus, en 2019, c'est Zinédine Zidane, alors entraîneur des Merengue, qui faisait le forcing pour obtenir le recrutement de Pogba. Selon L'Equipe, Carlo Ancelotti, aujourd'hui à la tête du club madrilène, apprécie le profil du joueur mais pas autant que Zidane.

Reste alors le PSG et c'est aujourd'hui le club le mieux placé pour attirer la star française. Le club avait déjà songé à le recruter l'été dernier et l'intérêt entre les deux parties est réciproque selon L'Equipe.

Le PSG s'est renseigné sur l'état d'esprit du joueur et est satisfait des retours sachant que le club cherche à se renforcer au milieu de terrain. Pogba présente en plus l'avantage d'être libre le 30 juin prochain et le club parisien a d'ailleurs prouvé lors du dernier mercato sa capacité à signer des joueurs en fin de contrat malgré une forte concurrence (Donnarumma, Wijnaldum).