MERCATO – L'Inter Milan fixe le prix pour Skriniar, courtisé par le PSG

L'Inter Milan est prêt à perdre Milan Skriniar dès hiver mais pas à n'importe quel prix.

Milan Skriniar agite encore et toujours le mercato. Il faut dire que le contrat du latéral gauche de l'Inter Milan expire le 30 juin 2023.

L'été dernier, le PSG avait tenté, en vain, de le recruter, en proposant 50 millions d'euros le 22 août 2022. Mais l'Inter Milan avait encore l'espoir de voir son joueur prolonger et avait rejeté la proposition parisienne.

Skriniar n'a pas l'intention de prolonger avec l'Inter

Quelques mois plus tard, la donne a changé. L'Inter Milan s'est fait une raison : Milan Skriniar ne prolongera pas.

Selon la Gazzetta dello Sport, dans son édition de ce lundi 23 janvier 2023, afin d'éviter de voir l'international slovaque s'en aller gratuitement à l'été 2023, l'Inter Milan est prêt à le vendre cet hiver.

Le quotidien sportif italien révèle même que le club lombard a fixé le montant pour un transfert situé aux alentours de 20 millions d'euros.

Le PSG prêt à passer à l'action dès cet hiver pour Skriniar

Un prix abordable pour des clubs désirant se renforcer dès cet hiver. Et parmi eux, le PSG est toujours intéressé. La Gazzetta dello Sport explique que le PSG « songe réellement » à recruter Skriniar avant la fin du mercato d'hiver, le 31 janvier prochain.

Le poste de latéral gauche est en effet peu fourni au PSG avec Juan Bernat et Nuno Mendes même si d'autres joueurs peuvent dépanner à ce poste.

Mais le PSG étant encore engagé dans toutes les compétitions (Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions), Christophe Galtier et Luis Campos cherchent à tripler certains postes afin de ne pas être démuni en cas de blessures ou de suspensions.

Skriniar éligible pour la Ligue des champions avec le PSG

A bientôt 28 ans (il les fêtera le 11 février), Milan Skriniar possède une grosse expérience puisqu'il joue en Serie A depuis janvier 2016 et a participé cinq fois à la Ligue des champions avec l'Inter Milan.

Cette saison, Skriniar a d'ailleurs pris part aux six matches de l'Inter Milan lors de la phase de groupes. Les Intéristes ont terminé à la deuxième place du groupe C derrière le Bayern Munich mais sont parvenus à devancer le FC Barcelone et à se qualifier pour les huitièmes de finale.

Et comme le règlement de l'UEFA permet à un joueur de disputer la Ligue des champions avec deux clubs différents, Milan Skriniar, s'il était recruté par le PSG, pourrait être inscrit par le club parisien dans cette compétition.