Mercato – Ike Ugbo dans le viseur de l'AS Monaco

Monaco suit de très près les performances d'Ike Ugbo, joueur appartenant à Chelsea et actuellement prêté au Cercle de Bruges.

Si le Cercle de Bruges a évité la relégation en deuxième division belge, il le doit en grande partie à son attaquant Ike Ugbo. Le jeune anglais (22 ans), prêté par Chelsea, a marqué 16 buts en 33 apparitions, toutes compétitions confondues.

Le championnat belge étant très prisé des recruteurs, Ike Ugbo est très courtisé d'autant plus que son contrat avec Chelsea expire en juin 2022.

Quels sont les clubs intéressés ?

Grâce à son partenariat avec le Cercle de Bruges, Monaco dispose d'une option d'achat de 5 millions de livres sterling (près de 6 millions d'euros) mais ce n'est pas le seul club intéressé par le joueur.

Parmi les nombreux prétendants, il y a Fulham, Genk, Bologne, Rostov et la Sampdoria. Le club italien, entraîné par Claudio Ranieri, a même formulé plusieurs offres lors du mercato d'hiver qui ont été systématiquement rejetées par les Blues. Rostov avait pour sa part proposé 3 millions de livres sterling (près de 4 millions d'euros) mais Chelsea ne voulait pas lâcher son joueur à moins de 5 millions de livres.

Cependant, les Blues doivent réduire leur effectif après les nouvelles règles imposées par la FIFA qui entreront en vigueur cet été. En effet, à partir de la saison 2021-2022, les clubs ne pourront plus prêter que sept joueurs âgés de plus de 21 ans puis six à partir de la saison 2022-2023 (les joueurs âgés de moins de 21 ans ne sont soumis à aucune limitation).

C'est d'ailleurs pour cela que Chelsea a laissé partir gratuitement Lucas Piazon (27 ans) à Braga l'hiver dernier alors qu'il était prêté à Rio Ave.

Que vaut Ike Ugbo ?

Cette saison, au Cercle de Bruges, Ike Ugbo a inscrit 15 buts en 31 matches de championnat. C'est la deuxième de suite où il se montre aussi efficace devant le but. L'an dernier, lors de son prêt à Roda JC, il avait marqué 13 buts en 29 matches, toutes compétitions confondues.

Ces deux bonnes saisons font suite à des prêts moins concluants à Barnsley en Championship et avec les MK Dons et Scunthorpe en League One.



Ike Ugbo a lui-même reconnu avoir eu du mal à passer aux rencontres disputées dans les catégories de jeunes à celles du monde professionnel : « lors de mon premier prêt (à Barnsley, n.d.l.r.), je ne suis pas parvenu à exprimer mes qualités. Je devais m'adapter à un nouvel environnement et je ne l'ai pas fait assez rapidement. »

« Aujourd'hui, je montre davantage les qualités qui étaient les miennes avec les moins de 23 ans (à Chelsea, n.d.l.r.) et mon potentiel pour atteindre le haut niveau. Je suis maintenant au niveau où je dois me situer par rapport à ma courbe de progression », précise-t-il.

Avec ses seize buts cette saison, Ike Ugbo est même plus prolifique que les attaquants de Chelsea (Tammy Abraham, Olivier Giroud et Timo Werner) mais il fait moins bien que Jude Soonsup-Bell, auteur de 17 buts avec l'équipe réserve des Blues.

Traduction et adaptation de Xavier Béal