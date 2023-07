Mercato – Hugo Lloris : la Serie A plutôt que l'Arabie saoudite ?

Et si Hugo Lloris rejoignait la Serie A plutôt que la Saudi Pro League ? Le gardien de Tottenham est en effet dans le viseur de l'Inter Milan.

Où jouera Hugo Lloris lors de la saison 2023-2024 ? A 36 ans, l'ancien gardien de l'équipe de France (il a pris sa retraite internationale après la Coupe du monde 2022) est sous contrat avec Tottenham jusqu'au 30 juin 2024. Il vient d'ailleurs de reprendre l'entraînement avec le club londonien mais selon nos confrères de Foot Mercato, le champion du monde 2018 a des envies d'ailleurs.

Deux clubs de Saudi Pro League intéressés par Lloris

Bien évidemment, avec son palmarès XXL et son expérience, la Saudi Pro League, le championnat d'Arabie saoudite, lui fait les yeux doux. Il a déjà reçu des offres de deux clubs saoudiens selon L'Equipe.

Mais Hugo Lloris pourrait prendre tout le monde à contre-pied en refusant les offres mirobolantes de la Saudi Pro League pour rester en Europe.

Selon Foot Mercato, Hugo Lloris est courtisé par l'Inter Milan. Le club italien, finaliste malheureux de la Ligue des champions en 2023, est sur le point de perdre André Onana, son gardien n°1, qui devrait rejoindre Manchester United.

L'Inter Milan va passer à l'action pour Lloris

Le club milanais et le gardien de but français seraient en contacts depuis plusieurs semaines et les discussions devraient s'intensifier dans les prochains jours.

L'Inter Milan devrait ainsi formuler une offre concrète à Hugo Lloris pour en faire le numéro un dès que le départ d'André Onana sera officialisé.

Hugo Lloris n'est pas insensible à l'offre de l'Inter Milan et il pourrait ainsi découvrir un nouveau championnat après la Ligue 1 et la Premier League et un quatrième club après avoir porté les couleurs de l'OGC Nice (2005-2008), de l'Olympique Lyonnais (2008-2012) et de Tottenham (depuis 2012).

Selon nos confrères de L'Equipe, l'Inter Milan a également dans le viseur Yann Sommer en cas d'échec des négociations avec Hugo Lloris. Agé de 34 ans, le portier suisse évolue au Bayern Munich, club avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2025.