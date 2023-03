Consultant sur la télévision britannique, Thierry Henry a donné un conseil au Paris Saint-Germain pour le prochain mercato.

En proie à de grosses difficultés sur le plan de son effectif cette saison, le Paris Saint-Germain va devoir se renforcer sensiblement l'été prochain, notamment dans le secteur offensif, où du mouvement est attendu. Pour Thierry Henry, Victor Osimhen serait un renfort idoine.

Osimhen, le 9 idéal pour le PSG ?

Auteur d'un doublé avec le Napoli contre Francfort en huitième de finale retour de Ligue des Champions, mercredi, le Nigérian éblouit l'Europe ces dernières semaines.

"Quelle équipe a le plus besoin de lui ?, a lancé Thierry Henry pour CBS Sport. On en revient à Chelsea, on en revient à Manchester United si je pense à la Premier League. Le Paris Saint-Germain va chercher un numéro 9, parce qu'ils ont besoin d'un numéro 9. (...) Parfois, le PSG utilise Kylian Mbappé dans la surface, mais on sait tous que ce n'est pas un 9. Et est-ce qu'il va rester ou pas ? Osimhen ira où il veut aller, je pense qu'il peut s'adapter à beaucoup d'équipes".

Passé par Lille, le Nigérian connait parfaitement le championnat de France. Avec 24 buts toutes compétitions confondues cette saison, il s'impose comme l'un des attaquants les plus performants d'Europe derrière Erling Haaland, Kylian Mbappé ou encore Marcus Rashford.