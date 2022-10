Mercato : Haaland, Pogba, Donnarumma...Rafaela Pimenta fait le point sur l'avenir de ses joueurs

Rafaela Pimenta a hérité des joueurs de Mino Raiola et a connu un été agité avec beaucoup de mouvements pour ses ouailles.

Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Romelu Lukaku, Gianluigi Donnarumma, Matthijs De Ligt et bien d'autres joueurs de renommé mondial étaient sous la houlette de Mino Raiola. Avec le décès du super agent italien, c'est son bras droit, l'avocate Rafaela Pimenta qui a hérité de cet empire regroupant nombre des meilleurs joueurs de la planète. Et pour son premier été, la Brésilienne a connu un marché des transferts actifs puisque Haaland, Pogba, Lukaku, De Ligt, notamment ont changé de club cet été. Dans un entretien accordé à Tuttosport, Rafaela Pimenta est revenu sur ses débuts en tant que numéro 1 et a expliqué le retour de Pogba à la Juventus.

Le transfert de Pogba décidé au Masters de Monte Carlo

"Je dirais que ça s'est bien passé : quand les joueurs réalisent leurs souhaits, c'est que nous avons bien fait notre travail. Haaland voulait aller à City, Pogba à la Juventus... tout s'est bien passé. Pour Pogba, tout s'est passé en avril quand Arrivabene et Nedved (dirigeants turinois, ndlr) sont venus à Monte-Carlo pour voir le Masters 1000 de tennis, ils sont passés ici au bureau. On a bavardé un moment et je leur ai dit : "pourquoi ne faites-vous pas Pogba ?" Et ils ont dit : "bien sûr ! Pour nous ça peut se faire demain, viendrait-il ?". Et j'ai répondu : "appelons-le". Et ainsi de suite...", a lancé la Brésilienne.

"Il était heureux. Il se soucie de la Juve. Il avait d'autres options, mais lorsqu'il a entendu le mot Juve, il les a immédiatement écartées. Il aime ce club et il aime l'Italie. C'est parce que la Juventus lui a offert de merveilleux moments et le plus grand bonheur. Alors vous savez, le joueur restera toujours lié au club où il est passé d'inconnu à grand joueur, car la Juventus signifie beaucoup pour Paul. Depuis qu'il a quitté la Juventus, il a toujours regardé les matches du club. Il a souffert avec et exulté avec. Je n'ai jamais entendu Paul dire du mal de la Juventus", a ajouté Rafaela Pimenta.

"Donnarumma de retour en Italie ? Personne ne connaît l'avenir"

La Brésilienne est revenu sur le départ de Matthijs De Ligt, qui n'a pas connu le succès escompté à Turin : "Je ne suis pas convaincu qu'il parle mal de la Juventus, je pense que Mathjis fait beaucoup d'auto-analyse et est très autocritique. Quand j'ai rencontré Mathjis, il avait 18 ans et il n'avait ni carte de crédit ni portefeuille, par contre il avait toujours un livre avec lui, il lisait des biographies avec voracité. Il pense toujours au football et pense à ce qu'il fait. Je pense donc qu'il ne dit pas de mal de la Juventus, un club dans lequel il a passé de bons moments, mais il fait une analyse de ce qui n'a pas marché ces dernières années et l'exprime sans filtre comme il le fait, lui qui est un type très transparent. Nous devons comprendre le type de questions qui lui sont posées, certaines sont peut-être un peu malveillantes. Quand il était à la Juventus, il n'a jamais dit du mal du club".

Interrogé sur un possible retour de Gianluigi Donnarumma en Italie, Rafaela Pimenta a refusé de se projeter, admettant que son client est heureux à Paris : "Je sais que les choses se passent bien à Paris et que Gigio s'entend à merveille, mais l'avenir, personne ne le connaît". Elle a également évoqué le futur d'un ancien parisien, désormais à Milan, Zlatan Ibrahimovic : "Que va faire Ibrahimovic ? A mon avis, il ne le sait pas encore, parce qu'il est encore un grand joueur et qu'il pense encore comme un footballeur. Un gars comme lui peut tout faire.

Enfin, elle a calmé le jeu concernant Ryan Gravenberch, souvent appelé le nouveau Pogba, qu'elle a le mérite de bien connaître : "C'est une comparaison que les médias font souvent, j'espère pour lui que ce serait vrai, bien sûr. Ils ne sont peut-être pas tout à fait le même type de joueur, mais j'espère qu'ils auront le même parcours. Il a un grand talent". Avec un tel portefeuille et de tels joueurs sous son aile, Rafaela Pimenta, encore méconnu du grand public, risque d'être au centre d'énormément de tractations avec les plus grands clubs européens dans les prochains mois et les prochaines années.