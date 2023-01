Mercato – Gvardiol aurait pris sa décision

Chelsea, City, Real,... où donc finira Gvardiol à la fin du mercato. Si les doutes planent encore, le Croate semble avoir pris sa décision.

Rentré en Allemagne après la célébration en Croatie pour la troisième place du pays à la Coupe du monde, Joško Gvardiol a hérité de congés supplémentaires de la part de son club de Leipzig. Alors qu'il va tout doucement reprendre l'entraînement collectif, le défenseur masqué s'est confié dans les colonnes de Bild. Et il a évoqué sa décision quant à son potentiel transfert.

La continuité comme décision finale?

Malgré l'intérêt de grosses pointures européennes, le directeur sportif de Leipzig Max Eberl a récemment rappelé que le club n'avait pas l'intention de laisser partir son défenseur central. Une position qu'a partagé le Croate au quotidien Bild : « Mon plan est de rester ici. On verra bien, il faut qu'on parle avec la direction. Si j'atteins mes limites en Allemagne, je partirai. » À la fin de la saison, une clause dans son contrat permettra à tout club de le transférer contre 112M.

Annoncé partout en Europe, Gvardiol a précisé qu'il jouait pourtant un rôle à Leipzig pour tenter de conserver l'Espagnol Dani Olmo au club : « J'essaie de le convaincre de rester. Il est content que je sois de retour. Maintenant que je suis revenu, il va pouvoir à nouveau parler croate [ndlr : Dani Olmo a appris le croate lors de son passage au Dinamo Zagreb, entre 2014 et 2020]. »

Le talent croate a également réaffirmé son implication au sein du club allemand puisqu'il a abordé les objectifs en vue pour la suite de la saison : « Si nous pouvons terminer troisième de la Coupe du monde avec la Croatie, Leipzig peut aussi devenir champion d'Allemagne. Tout est possible dans le football. Et on a envie de le prouver à nouveau. »