Mercato : Guimaraes à Newcastle, les détails du transfert

C'est une vente record. Le troisième plus gros transfert dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais : Bruno Guimaraes devrait s'engager avec Newcastle dans les prochaines heures et y signer un contrat de quatre ans et demi.

Alors que le mercato de l'OL semblait très calme, tout s'est accéléré mardi soir après une première proposition des Magpies légèrement supérieure à 40 millions d'euros.

Les discussions ont abouti ce vendredi

Depuis, les discussions se sont intensifiées pour faire grimper le prix, le montant des bonus et casser l'échelonnement des paiements voulus par le 18e de Premier League.

Les discussions ont abouti ce matin pour un transfert de 42,5 millions d'euros plus des bonus variables qui pourraient atteindre 10 millions d'euros. Selon nos informations, Lyon touchera la principale somme en une fois.

Un bonus lié au maintien de Newcastle en PL

Quant aux bonus, ils se découpent en trois volets. Goal est en mesure de confirmer que 2,5 millions d'euros seront versés en cas de maintien de Newcastle en Premier League.

2,5 autres millions lorsque Bruno Guimaraes effectuera 50 matches sous ses nouvelles couleurs. Et enfin 2,5 millions d'euros pour chaque qualification en Ligue des champions sur les trois prochaines années. Pour cette saison, cela semble déjà râpée.