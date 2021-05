Mercato - Guendouzi vers l'OM ?

Le milieu de terrain d'Arsenal, prêté cette saison au Hertha Berlin, intéresserait l'OM dans la reconstruction de son effectif.

L'Olympique de Marseille et Pablo Longoria commencent à s'activer pour dessiner les contours de l'effectif de la saison prochaine. Alors que plusieurs joueurs vont quitter le club en fin de contrat, d'autres devraient également être vendus pour faire face aux difficultés économiques.

C'est notamment le cas de Boubacar Kamara, à qui il ne reste qu'un an de contrat dans la cité phocéenne et qui jouit d'une belle valeur marchande. Pour le remplacer, le récent cinquième de Ligue 1 vise plusieurs pistes, parmi lesquelles le Brésilien Gerson, qui évolue à Flamengo, ou encore Francis Coquelin, tout juste vainqueur de la Ligue Europa sous les ordres d'Unai Emery à Arsenal.

Mais cette piste n'est pas la seule, puisque l'OM s'intéresserait également à Mattéo Guendouzi. Et selon les informations de Foot Mercato, le joueur serait même partant pour rallier la Canebière et les discussions auraient été entamées entre les deux clubs, mais également le joueur et son entourage. Ce dernier se serait d'ailleurs entretenu avec Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, afin de lui détailler le projet et son rôle s'il venait à s'engager pour l'OM.

Sous contrat à Arsenal jusqu'en juin 2022, Guendouzi n'est plus vraiment en odeur de sainteté dans le nord de Londres et ne devrait pas s'y attarder cet été. Cette saison, il était prêté du côté de la Bundesliga, où il a disputé 24 matchs pour notamment deux buts et trois passes décisives sous les couleurs du Hertha Berlin.

Malheureusement pour lui et pour son futur club, l'ancien lorientais est touché à la cheville depuis début mai et a été contraint de déclarer forfait pour l'Euro Espoirs, dont la phase finale débute lundi soir pour les Bleuets, avec un quart de finale face aux Pays-Bas. Une absence qui n'effraierait pas l'OM, séduit par son profil de milieu de terrain accrocheur capable de récupérer de nombreux ballons.

Qualifié pour l'Europa League la saison prochaine, l'OM espère bien se relancer après une saison chaotique marquée par un parcours complètement raté en Ligue des champions et le départ d'André Villas-Boas cet hiver. Avec Jorge Sampaoli, les Phocéens espèrent tenir l'homme du renouveau.