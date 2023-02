MERCATO – La grosse révélation de Sergio Agüero sur le futur club de Lionel Messi

Lionel Messi va-t-il quitter le PSG l'été prochain. Oui selon Sergio Agüero, ancien coéquipier et ami de la star.

Le contrat de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain expire le 30 juin prochain et les spéculations vont bon train quant à l'avenir de la Pulva. Va-t-il rester au PSG ou bien s'envoler vers de nouveaux cieux ?

Selon Agüero, Messi voudrait jouer aux Newell's Old Boys

La réponse a peut-être été donnée par Sergio Agüero, ancien coéquipier de Lionel Messi en équipe d'Argentine. Comme le rapporte UOL, Agüero a fait une révélation sur l'avenir de son ami : « Messi envisage sérieusement la possibilité de jouer avec les Newell's Old Boys ».

Les propos de Sergio Agüero sont-ils pour autant crédibles ? UOL précise que Lionel Messi devrait jouer un match le 16 juin 2023 à Rosario, dans le stade des Newell's Old Boy, à l'occasion du jubilé de Maxi Rodriguez. Ce serait d'ailleurs la première fois depuis 2011 que Lionel Messi jouerait dans sa ville natale. Un match qui pourrait en annoncer d'autres avec le club argentin ?

Maxi Rodriguez tempère les propos d'Agüero

Selon UOL, Claudio « Chiqui » Tapia, président de la Fédération argentine de football (AFA) et ami de longue date de Messi, aimerait le voir enfin jouer dans le championnat argentin. Tapia aurait pour allier Alejandro Dominguez, le président paraguayen de la CONMEBOL et vice-président de la FIFA. Pour ces deux dirigeants, l'arrivée de Messi aux Newell's Old Boys permettrait de booster économiquement le championnat argentin mais aussi la Copa Libertadores.

Mais tout cela n'est pour le moment qu'un souhait de la part des dirigeants. Maxi Rodriguez a d'ailleurs confié qu'il ne fallait pas s'enflammer dans des propos rapportés par Infobae : « El Kun Agüero c'est El Kun Agüero. Il faut toujours qu'il l'ouvre. On va bien voir. C'est difficile de parler de l'avenir de Messi parce que ça prend tout de suite des proportions énormes. Attendons de voir comment ça évolue, ne nous emballons pas. »