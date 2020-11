Mercato, Giroud menace de quitter Chelsea

"Lucide quant à sa situation", Olivier Giroud menace de quitter Chelsea pour avoir plus de temps de jeu en vue de l'Euro.

Alors que son temps de jeu en est réduit à sa portion congrue depuis le début de la saison à , Olivier Giroud pense à un départ des Blues.

Alors que son temps de jeu en est réduit à sa portion congrue depuis le début de la saison à , Olivier Giroud pense à un départ des Blues.



L'Euro 2021 se profile avec les Bleus, et Didier Deschamps a recommandé au prolifique buteur tricolore de trouver une solution. Et ce dernier promet de s'y atteler sans délai.

"Je suis lucide quant à ma situation : il faudra que je prenne une décision en janvier. J’espère prendre la bonne, comme je l’ai toujours fait", a-t-il ainsi asséné au micro de Telefoot.

"C'est préoccupant. J'estimais que j'avais encore à rôle à jouer à Chelsea, mais mon temps de jeu se réduit beaucoup. Il va falloir que ça change, ou alors prendre une décision", ajoute-t-il.

Critiqué sur son âge, l'international français a répondu à ses détracteurs : "Même si certains parlent de mon âge, je me sens encore très bien physiquement. Je mets beaucoup d'envie et de fraîcheur, et ce qui fait durer une carrière c'est aussi la tête (...) On aimerait que les choses soient un peu plus facile, mais on se construit dans l'adversité. Et comme mon pote Koscielny le dit souvent : là où je suis le meilleur, c'est quand je suis dos au mur", estime encore Giroud.