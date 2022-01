MERCATO – Franck Ribéry au Brésil ?

A 38 ans, Franck Ribéry prolonge sa belle carrière entamée en 2000 à l'US Boulogne. L'ancienne vedette de l'équipe de France joue actuellement à la Salernitana en Serie A.

Mais le club italien vit une saison compliquée avec une dernière place au classement et des difficultés financières.

Et selon le président du club brésilien du Ceará Sporting Club, on vient tout simplement de lui proposer Franck Ribéry. « Hier, on m'a téléphoné pour me proposer Ribéry. Je ne savais même pas qu'il jouait encore », a déclaré Robinson de Castro lors de l'émission Central do Mercado diffusée par Globo Esporte.

« Est-ce qu'on va essayer de le recruter ? Je ne sais pas », a ajouté le président du Ceará Sporting Club.

L'article continue ci-dessous

Le président du Ceará SC n'a cependant pas précisé qui l'avait contacté : les dirigeants de la Salernitana ou les représentants de Franck Ribéry.

Ribéry a signé l'été à la Salernitana un contrat d'une saison avec une option pour une année supplémentaire.